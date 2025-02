Ater L'Aquila: Rocci, aumento contributo anche a sisma 2009

"Molto bene l'aumento del contribuito parametrico per compensare la fine del superbonus nella ricostruzione per il sisma del Centro Italia del 2016-2017, però ora bisogna pensare anche al sisma dell'Aquila del 2009, in tal senso rinnovo il mio appello ai parlamentari abruzzesi per la proroga a dopo il 2025 del cosiddetto superbonus rafforzato che, in aggiunta al contribuito ordinario può permettere interventi su edifici ancora inagibili".

"Bisogna ripristinare l'equilibrio tra i due sismi" dichiara il consigliere di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila Luca Rocci, che interviene dopo il varo, da parte della Cabina sisma del commissario straordinario per il sisma del centro Italia, Guido Castelli, di un provvedimento che prevede agevolazioni per il doppio contributo nella ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

Nei giorni scorsi, Rocci aveva inviato un appello ai parlamentari abruzzesi "affinché interloquiscano con il Governo nazionale" per la proroga nei comuni dei territori interessati dal sisma del 2009 e del 2016 e 2017 all'utilizzo del superbonus in aggiunta al contributo previsto per la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, "uno strumento - sottolinea Rocci, ingegnere - che si è dimostrato efficace ed efficiente e che ha portato risultati concreti in tanti interventi". "Sono a conoscenza del fatto che a Roma siano al lavoro per estendere il doppio strumento anche al sisma dell'Aquila anche dopo il 2025, però invito i nostri parlamentari a non abbassare la guardia e portare a casa questo risultato" spiega ancora il componente del Cda Ater che nei giorni scorsi, insieme al presidente dell'Ente, Quintino Antidormi, aveva espresso "apprezzamento per la Manovra 2025 del Governo Meloni che destina 1,38 miliardi di euro a livello nazionale per l'efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). "Utilizzeremo la nostra quota in modo trasparente e con progetti che contribuiscano alla transizione ecologica".



