Ater L'Aquila: ristrutturati 12 alloggi a Ortucchio, 'sicuri'

L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila, "dopo un intervento record durato due anni e caratterizzato da tecniche e modalità innovative, soprattutto dal punto di vista dell'efficientamento energetico e miglioramento sismico", ha riconsegnato agli assegnatari 12 alloggi siti in due fabbricati di proprietà esclusiva di Ater nel comune di Ortucchio. I lavori sono stati finanziati nell'ambito dello stanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare del fondo complementare assegnato alle zone colpite dal sisma dell'Aquila del 2009: 1.997.753,40 euro l'importo destinato alla ristrutturazione che ha reso "le unità immobiliari sismicamente più sicure e più performanti dal punto di vista del risparmio energetico" ha spiegato il presidente dell'Ater, Quintino Antidormi, nel corso della cerimonia di riconsegna nel comune marsicano. Un evento al quale sono intervenuti anche i consiglieri del Cda Ater Luca Rocci e Angela Marcanio, il sindaco di Ortucchio, Raffaele Favoriti, e il parroco del paese, Rizziero Cerchi. "Un intervento molto celere, le cui modalità sintetizzano e rappresentano bene i nostri obiettivi alla base del mandato cominciato nei mesi scorsi: migliorare il nostro patrimonio abitativo e quindi le condizioni dei nostri inquilini. In riferimento a questo intervento coperto con fondi Pnrr ringraziamo il precedente Cda che ha avviato l'azione amministrativa e di appalto" ha concluso il presidente. Gli alloggi, del tipo a schiera di 95 metri quadrati ciascuno, sono dotati di riscaldamento autonomo, impianto fotovoltaico e impianto solare termico. È stata eseguita anche una sistemazione esterna con la realizzazione di impianto fognario e marciapiedi. Il responsabile del Procedimento è stato l'architetto Isabella Torlone, funzionario dell'Ater. I professionisti incaricati che hanno costituito il gruppo di lavoro sono: l'ingegner Emanuele Cavallo, quale presidente della Commissione di collaudo e collaudatore statico, l'architetto Damiana Bugiani, quale direttore dei lavori, l'ingegner Fabrizio Frasca, coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, l'ingegner Riccardo Tonelli, certificatore energetico, l'ingegner Michele Iannacci, responsabile della pratica di connessione degli impianti fotovoltaici. Le imprese che hanno eseguito le opere sono: l'aggiudicataria Costruzioni Alfredo La Posta s.r.l. con sede in Sora (Frosinone) e le ditte subappaltatrici General Impianti s.r.l. con sede in Broccostella (Frosinone), Perla Società Cooperativa con sede in Boville Ernica (Frosinone) e Costruzioni Edili Fantauzzi Luca con sede in Balsorano (L'Aquila).



