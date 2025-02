"Sono più di 60 anni che si fanno le gite a Roccaraso, però il social è una grande cosa, lo sfruttiamo a volte in maniera buona e altre volte in maniera sbagliata, però se portiamo il turismo lo stiamo usando in maniera buona, però dobbiamo essere civili". Lo ha detto un turista campano appena sceso da uno dei 60 pullman in arrivo a Roccaraso per trascorrere una giornata sulla neve.



