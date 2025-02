"Siamo sempre etichettati: andiamo a Sanremo e non va bene, andiamo a Roccaraso e non va bene; quello di etichettarci lo fanno dappertutto, solo perché siamo napoletani. Non ce lo meritiamo". A dirlo una turista appena scesa da uno dei pullman provenienti dalla Campania per la gita sulla neve di un giorno a Roccaraso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA