Sindaco Roccaraso, leggero calo presenze, fiducioso per domani

"Sicuramente c'è stato un leggero calo delle presenze: si percepisce sia perché comunque il clima caldo non sta favorendo gli arrivi, sia perché a volte bisogna anche dire che le partite di calcio (Roma-Napoli di domani sera, ndr) hanno la loro incidenza sul nostro turismo, oltre alla paura di ripetere un weekend come quello scorso".

Così il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, parla delle sue sensazioni alla vigilia dell'arrivo di una sessantina di bus dalla Campania con circa tremila persone, dopo il caos scatenato domenica scorsa dai 260 pullman degli utenti del 'mordi e fuggi'.

"La gente non è venuta o viene meno - spiega Di Donato - perché per rientrare a casa non può metterci sei-sette ore, deve poter scendere dalle piste senza rimanere bloccata sulla strada statale 17".

"L'altra sensazione - sottolinea all'ANSA - è una fiducia totale nelle forze dell'ordine e nello Stato che sapranno far rispettare, nei punti previsti, il blocco dei mezzi per chi non è autorizzato. Da questo punto sono fiducioso e sereno. Poi mi interessa anche verificare il comportamento di queste persone, nel senso che spero rispettino l'ambiente. Abbiamo cercato di potenziare i servizi per ospitarli al meglio. Spero comunque in una domenica gestibile: se non sarà così, prenderemo provvedimenti più stringenti".



