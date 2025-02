Scuole L'Aquila, Scimia (Fdi) 'nessun calo di iscrizioni'

"Non c'è alcun crollo delle iscrizioni scolastiche all'Aquila come invece affermato dal Comitato scole sicure". Il capogruppo di Fdi in Consiglio comunale, Leonardo Scimia, replica così alle preoccupazioni esternate ieri in una nota dal Comitato cittadino in merito alla possibilità che le iscrizioni siano condizionate dalle notizie relative agli indici di vulnerabilità sismica".

"Non sappiamo - spiega Scimia - come il Comitato possa avere certi dati visto che le iscrizioni, avviate il 21 gennaio, si chiudono ufficialmente il 10 febbraio prossimo e, soprattutto, ad oggi, ci dicono che siamo a circa l'80 per cento dei bambini attesi, in relazione ai numeri dello scorso anno proprio nelle scuole al centro della polemica ridondante e strumentale sugli indici di vulnerabilità".

"Si tratta - prosegue il consigliere comunale - degli istituti scolastici di formazione primaria Gianni di Genova, San Francesco e Torrione, dell'Ic Dante Alighieri, parliamo di immobili controllati, verificati e con regolari certificati di agibilità e idoneità sismica. Qui, secondo il Comitato, ci sarebbero sentimenti di paura e allarmismo. Una tesi priva di fondamento come confermato dall'Ufficio scolastico regionale".

"Agli studenti iscritti entro febbraio - prosegue - inoltre, si aggiungeranno a settembre, come ogni anno, le iscrizioni dell'ultima ora dovute a famiglie che possono scegliere il plesso anche in funzione del corpo insegnante e dell'offerta formativa, oppure dovute a nuclei familiari che si trasferiscono nella nostra città, cambi di residenza e situazioni di altra natura".

Il consigliere sottolinea anche la presenza nel Comitato di esponenti del centrosinistra. Al suo messaggio, il Comitato ha replicato ribadendo le perplessità di molte famiglie di fronte all'esistenza di indici bassi di vulnerabilità sismica all'interno di varie sedi scolastiche.



