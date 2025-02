Roccaraso, commercianti 'domani le cose andranno meglio'

"La macchina messa in piedi consentirà sicuramente una gestione migliore dell'accoglienza.

Ma vogliamo sperare nell'educazione e nel rispetto". E' quanto afferma la titolare di un'attività commerciale di Roccaraso dove domani sono attesi 60 bus dalla Campania. "La scorsa domenica si è creato parecchio caos e noi commercianti abbiamo dovuto sopperire anche a una carenza di servizi, mettendo a disposizione le nostre attività. Domani sicuramente le cose andranno meglio" ribadisce.

"Noi non siamo stati toccati dall'invasione turistica perché i passeggeri dei bus si fermano in paese. Qui comunque c'è fermento e domani speriamo in una buona affluenza" aggiunge un imprenditore che lavora agli impianti sciistici dell'Aremogna.

Oggi in migliaia si sono recati sulle piste. Venti sciatori sono stati soccorsi in seguito a cadute accidentali.



