Invasione Roccaraso: Cirilli, deviare i bus su paesi d'Abruzzo

"Roccaraso è una città stupenda, però ne abbiamo altre bellissime, come Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Sulmona da dove io provengo, Pescasseroli: facciamo così, i pullman che non fate entrare lì, fateli proseguire per l'Altopiano delle Cinquemiglia che è un piano stupendo, e fateli andare negli altri paesi, perché l'Abruzzo è tutto bello". A proporre la soluzione per evitare una nuova invasione di Roccaraso da parte degli utenti del turismo 'mordi e fuggi' è un abruzzese doc, il comico e attore Gabriele Cirilli, intervenuto nel corso della trasmissione 'Sabato in diretta' su Rai 1 condotta da Emma D'Aquino.

In collegamento dalla località sciistica il giornalista Vittorio Introcaso ha ascoltato, tra gli altri, il sindaco Francesco Di Donato, per fugare i timori dei cittadini sull'eventualità del ripetersi del caos di domenica scorsa.

"Dovevamo dare delle risposte ai cittadini - ha spiegato il primo cittadino - ai turisti e anche alle persone che arrivano con i pullman: sotto la regia della Prefettura dell'Aquila abbiamo emesso diverse ordinanze sul territorio per cercare naturalmente di arginare i pullman turistici, limitandoli con un contingentamento per cercare di arrivare a un numero fattibile, un numero che possa garantire un equilibrio".

"Abbiamo aperto una piattaforma al Comune di Roccaraso - ha aggiunto - per un massimo di 100 pullman a targhe alterne: si sono iscritte diciamo 'solo' 60 quindi dovrebbero arrivare circa 3mila-3mila e 500 persone oltre le migliaia di persone già presenti sul territorio".



