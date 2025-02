In A14 Tir contro galleria, muore autotrasportatore

Un autotrasportatore italiano è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto verso le 7.30 sull'autostrada A14 in direzione sud, nel territorio di Miglianico (Chieti). L'uomo era il secondo autista di un autoarticolato che è finito contro la parete d'ingresso della galleria Lazzaretto, tra Francavilla al Mare e Ortona (Chieti). Nell'impatto è rimasto incastrato fra le lamiere ed è deceduto.

Parte del carico del mezzo, olio lubrificante in fusti, si è riversato sulla carreggiata e ciò ha reso necessario istituire l'uscita obbligatoria a Francavilla al Mare-Pescara sud. L'altro autista del mezzo pesante, che era alla guida del mezzo, un 63enne italiano, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Chieti, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Autostradale di Pescara Nord, che sta facendo accertamenti sulle cause dell'incidente, i Vigili del Fuoco e il 118. All'interno del tratto chiuso - tra Pescara Sud e Ortona - il traffico è rimasto bloccato inizialmente con 2 km di coda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA