Federalberghi, costo energia incide sui prezzi a Roccaraso

"Dopo il Covid il costo energetico per gli operatori turistici in Italia è quintuplicato e questo sicuramente incide sui prezzi delle strutture alberghiere: inoltre bisogna considerare il fatto che Roccaraso deve gestire il freddo, quindi scaldare gli ambienti degli alberghi a ciclo continuo con importanti impianti di riscaldamento". Così il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli, interpellato dall'ANSA, sulla questione dei prezzi di pernottamento nella località sciistica invasa domenica scorsa da 250 autobus provenienti dalla Campania con utenti del 'mordi e fuggi'.

Per il pernottamento di questo fine settimana, tra oggi e domenica, in un albergo di Roccaraso, occorrono dai 193 ai 363 euro nelle sei strutture che avevano disponibilità ieri di una camera matrimoniale.

"Su questo non possiamo fare altro che spezzare una lancia a favore degli operatori - ha aggiunto - che debbono comunque oggi continuare ad offrire un servizio alberghiero soprattutto in condizioni invernali. Non so se possono essere considerati in maniera paritetica la gestione del caldo al mare e del freddo in montagna, ma comunque sono una voce fondamentale di costi aziendali che oggi rispetto a qualche anno fa rappresentano veramente una percentuale non indifferente".

"Bisogna anche dire - sottolinea Giovannelli - che Roccaraso ha conquistato negli anni una centralità sulla ricettività montana dei medi Appennini italiani adesso una località verso la quale si rivolge un'importante porzione di utenza italiana e in parte internazionale: gestire un turismo invernale è molto impegnativo per cui da collega e da rappresentante di categoria che vive questa realtà giorno per giorno, non posso far altro che solidarizzare con chi magari oggi viene considerato come un settore molto costoso, ma che solo in questo modo riesce ad assicurare un rapporto qualità-prezzo compatibile e coerente con i costi che il nostro paese purtroppo impone agli imprenditori turistici".



