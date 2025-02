Calcio: per il Pescara all'Adriatico la capolista Entella

Esame da non fallire per il Pescara che domani all'Adriatico affronterà la capolista Virtus Entella. Si tratta probabilmente dell'ultima possibilità per ridurre le distanze dalla vetta e dalle posizioni di testa. Per la formazione abruzzese, reduce dal pari di Perugia, ma più in generale da un periodo opaco, la vittoria sarebbe davvero l'unica alternativa per allontanare i venti di crisi. Per il match con i liguri Silvio Baldini, che sarà in tribuna per squalifica, dovrà fare a meno dell'infortunato Letizia e di Vergani che ha la febbre, oltre che del lungodegente Lonardi.

Queste le parole di Mattia Baldini che anche domani guiderà la squadra dalla panchina: "Mi aspetto una grande partita dai ragazzi. Devo fare i complimenti a Gallo e alla Virtus Entella perché stanno facendo un grande campionato e sono primi in classifica con merito. Finalmente finisce il mercato. Le tante voci distraggono i ragazzi anche inconsciamente. Dobbiamo fare una grande partita e a credere in qualcosa di grande. Spero che la gente che ama il Pescara venga allo stadio anche se dobbiamo essere noi a portare la gente all'Adriatico".



