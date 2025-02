Associazionismo: iter per contributi assegnati in Finanziaria

Da lunedì prossimo 3 febbraio le associazioni culturali e quelle impegnate nel campo del sociale potranno presentare domanda per ottenere l'erogazione dei contributi previsti nella legge regionale 4/2024, la legge di stabilità regionale 2024. Il Dipartimento Sociale-Cultura della Regione Abruzzo ha infatti fissato le modalità per l'erogazione dei contributi, prevedendo la procedura telematica sullo sportello digitale della Regione Abruzzo. Le associazioni culturali e sociali che fanno parte dell'elenco dei beneficiari approvato con la legge 4/2024, dovranno accedere al sito sportello.regione.abruzzo.it e sul Catalogo Servizi scegliere la voce "Sportello Cultura" o "Sociale" a seconda dell'appartenenza della propria associazione. Nelle rispettive sezioni sono inoltre disponibili gli elenchi dei beneficiari.

Le associazioni avranno tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare la rendicontazione finale del progetto o dell'attività finanziata dalla legge regionale in modo da ottenere l'erogazione del contributo assegnato.



