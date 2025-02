A14, per incidente chiuso tratto Pescara Sud-Ortona

Alle ore 8:15 circa, sull'autostrada A14, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Pescara Sud e Ortona, in direzione Bari, a causa di un incidente autonomo da parte di veicolo pesante, avvenuto all'altezza del km 396. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Pescara sud, dove si sono formati 2 km di coda, e rientrare in autostrada a Ortona dopo aver percorso la viabilità ordinaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA