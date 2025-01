Scuole: Miglianico ricorre a Tar contro accorpamento

Il Comune di Miglianico ha presentato ricorso al Tar contro la decisione della Regione Abruzzo di accorpare, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'Istituto Comprensivo di Miglianico con quello di Ripa Teatina.

Un provvedimento che, secondo il sindaco di Miglianico, Fabio Adezio, è stato preso senza alcuna condivisione o consultazione preventiva con il territorio e comunicato a giochi fatti, ignorando completamente le esigenze e le specificità della nostra comunità. "Gli accorpamenti scolastici - aggiunge Adezio - si discutono solitamente in sede provinciale e, in ogni occasione, l'Istituto Comprensivo di Miglianico non era mai stato indicato come oggetto di discussione. A pensare male si fa peccato, ma sembra evidente che questa decisione sia stata infilata all'ultimo momento senza una logica chiara".

Miglianico vanta un campus scolastico unico, interamente localizzato nella medesima area e capace di accogliere studenti dal nido alla scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria è stata edificata da zero come edificio nZEB (a energia quasi zero), insieme a una palestra scolastica moderna, anch'essa nZEB, e ad altri edifici in classe energetica A, interamente ristrutturati dal punto di vista energetico e sismico. Il campus comprende inoltre un impianto sportivo all'aperto, un parco giochi e, fra pochi mesi, grazie ai fondi del Pnrr, sarà dotato di una mensa avveniristica.

"Chiedo all'assessore Roberto Santangelo - continua - che non è mai venuto a Miglianico e non ha mai chiesto nulla al nostro Comune: in tutto l'Abruzzo, era proprio Miglianico l'Istituto Comprensivo da dimensionare? Per affrontare la questione e ottenere chiarimenti sulle motivazioni di questa scelta, il Consiglio Comunale di Miglianico ha invitato formalmente l'assessore Santangelo a una seduta straordinaria dell'assise comunale. L'assessore ha declinato l'invito, e per questo abbiamo richiesto a lui di indicare una data ad hoc per un Consiglio dedicato. Ad oggi, però, non è pervenuta alcuna risposta".



