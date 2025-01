Camera iperbarica di Larino, 1716 trattamenti nel 2024

La Camera iperbarica di Larino (Campobasso), a un anno dalla riattivazione con il dirigente medico Adele Molinaro, ha chiuso il 2024 con 1.716 trattamenti di ossigenoterapia di cui 733 destinati a pazienti di fuori Molise. Nel 40% dei casi sono state trattate ipoacusie improvvise, per il 21% ulcere cutanee croniche vascolari-diabetiche, oltre osteomieliti croniche refrattarie e infezioni a tessuti molli in soggetti a rischio. Affrontate anche patologie più complesse come le osteonecrosi asettiche e algodistrofie nel 20% circa dei casi, parodontopatie, lesioni tessutali post radioterapia e intossicazioni da monossido di carbonio.

"Il Centro iperbarico - dichiara la responsabile Molinaro - prosegue l'attività con un afflusso di pazienti in costante aumento e una percentuale di accessi extraregionali significativa. L'affetto di coloro che si sono sentiti accolti e presi in carico a livello globale e il riconoscimento dei miglioramenti clinici è sicuramente ciò che ci rende maggiormente soddisfatti. Abbiamo iniziato a svolgere visite di idoneità subacquea e speriamo che la collaborazione multidisciplinare che stiamo costruendo, fra tutte le branche specialistiche afferenti al nostro centro, possa proseguire nel modo ottimale per offrire ai pazienti un servizio sempre più completo".

"Il reparto ha una funzione strategica per la nostra regione e risponde alle necessità terapeutiche non solo del Molise, ma anche delle regioni limitrofe - dichiara il direttore del Distretto di Termoli, Giovanni Giorgetta - Grazie alla condivisione tra il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, e il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dopo lungo tempo, il servizio è stato rivitalizzato portando da subito a ottimi risultati. Gran parte dei pazienti proviene da fuori regione e capita che spesso rimangano nelle nostre strutture per la riabilitazione. Dunque una mobilità attiva che inverte la rotta in Molise".

"La camera iperbarica è un fiore all'occhiello della sanità molisana - sottolinea il manager Di Santo - Il servizio è unico da Bari ad Ancora fino ad Avellino. Ciò vuol dire che rappresentiamo un punto di riferimento importante, anche per le urgenze".



