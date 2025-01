Alberghi Roccaraso, matrimoniale sabato notte fino a 363 euro

Per il pernottamento di questo fine settimana, tra sabato e domenica, in un albergo di Roccaraso, occorrono dai 193 ai 363 euro nelle sei strutture che hanno ancora la disponibilità di una camera matrimoniale: è quanto emerge da una breve ricerca effettuata su uno dei maggiori siti di prenotazioni alberghiere online.

Il 95% delle strutture alberghiere della località sciistica risultano non disponibili per la data impostata per la ricerca.

Se si prova a spostarsi nelle vicinanze di Roccaraso, nel raggio di circa una ventina di chilometri, con un massimo di 25 minuti di percorrenza in auto, si possono trovare soluzioni alternative per il pernottamento che vanno dai 150 euro di Ateleta, passando per i 180 euro di Rocca Pia, fino ai 200 euro di Castel di Sangro.

Abbastanza proibitivi i prezzi delle altre due località turistiche della zona: a Rivisondoli si parte da 321 euro fino a 840 euro, a Pescocostanzo invece si va da 205 euro fino a 450 euro.



