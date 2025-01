Teatro dei Marsi, la prosa riparte con Papaleo e Buccirosso

Rocco Papaleo, protagonista di un adattamento di Gogol, con la regia di Leo Muscato; Carlo Buccirosso nei panni di un vedovo ipocondriaco; l'omaggio al Don Giovanni.

La stagione teatrale di prosa al Teatro dei Marsi, promossa dal Comune di Avezzano (L'Aquila) e diretta da Patrizio Maria D'Artista, continua a registrare appuntamenti di rilievo. La stagione teatrale di prosa al Teatro dei Marsi, promossa dal Comune di Avezzano e diretta da Patrizio Maria D'Artista, continua a riscuotere un altissimo indice di gradimento. La prima parte della stagione ha saputo conquistare il pubblico con una programmazione di alta qualità, capace di emozionare e coinvolgere gli spettatori, confermando il ruolo del teatro cittadino come luogo vivo ed attrattivo. "Siamo soddisfatti di quello che abbiamo raccolto nella prima parte della stagione - spiega D'Arista - Questo risultato diviene testimonianza del profondo legame che il teatro riesce a instaurare con la propria comunità".

"La seconda parte della stagione - aggiunge - si presenta come un percorso attraverso grandi capolavori e interpreti straordinari. Siamo certi che il pubblico continuerà a rispondere con l'entusiasmo e la passione che ci hanno accompagnato fin qui. Il teatro è e resta un luogo di bellezza e riflessione". Papaleo, in scena mercoledì 5 febbraio (ore 21) con 'L'Ispettore generale di Gogol', per la regia di Leo Muscato, si confronta con uno dei capolavori della letteratura russa. Un testo di oltre duecento anni fa che rimane tragicamente attuale, esplorando i temi dell'ingiustizia e del sopruso che dominano l'esistenza umana. Giovedì 20 febbraio, sarà protagonista la commedia con Il vedovo allegro, scritto e interpretato da Carlo Buccirosso. La produzione racconta le vicende spassose di un uomo ipocondriaco che, immerso nella solitudine, si ritrova coinvolto in una serie di esilaranti avventure grazie agli eccentrici inquilini del suo condominio napoletano.

Mercoledì 5 marzo, sarà la volta di Don Giovanni. Lo spettacolo, tratto dalle opere di Molière, Da Ponte e Mozart, è diretto da Arturo Cirillo. Info: www.teatrodeimarsi.comune.avezzano.aq.it



