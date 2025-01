Comitato scuole sicure L'Aquila, paura condiziona iscrizioni

Nei giorni in cui sono in corso le iscrizioni alle scuole pubbliche, il Comitato scuole sicure L'Aquila torna a far sentire la propria voce con una nota che denuncia "superficialità, mancanza di informazioni, pericolo" in relazione "agli indici di vulnerabilità sismica bassi" riscontrati in alcuni plessi del capoluogo.

"Riceviamo segnalazioni dai genitori dell'Aquila che sono preoccupati - si legge in una nota del Comitato - molti vorrebbero iscrivere i propri figli a scuole che hanno ottime offerte didattiche, scuole che però sono in edifici scolastici con bassi indici di vulnerabilità, e questi genitori non sanno che decisione prendere sull'iscrizione dei propri figli. Perché dal Comune non c'è risposta su quale sia il piano di adeguamento sismico delle scuole dell'Aquila. Nel resto del mondo le scuole pubbliche sono considerati i luoghi più sicuri per una comunità, tanto da essere indicate come i punti di raccolta in cui rifugiarsi. A L'Aquila, gli edifici scolastici pubblici incutono paura".

In materia di prevenzione, il Comitato giustappone alla situazione aquilana l'esperienza di Kyoto in Giappone, dove alla popolazione e ai visitatori viene distribuita una mappa del rischio sismico, con le indicazioni di come agire e in quali edifici pubblici rifugiarsi. "La situazione della sicurezza sismica delle scuole dell'Aquila sembra ferma, immobile da anni - prosegue il Comitato - Nel 2019, nel convegno Internazionale 'Silk Cities' sui temi di 'Ricostruzione, recupero e resilienze delle città storiche e delle loro società' che si tenne proprio a L'Aquila, si scriveva che 'gli edifici scolastici dell'Aquila non sono ancora stati ricostruiti. In una zona che continua a essere soggetta a terremoti, la mancanza di scuole sicure rappresenta una preoccupazione costante che coinvolge sia i bambini che i genitori'. Sono passati 6 anni da quel convegno: nel 2025 stiamo ancora ponendo all'amministrazione comunale (il sindaco è lo stesso del 2019) le stesse domande: quali interventi sono stati fatti finora di adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali? Quali interventi di adeguamento sismico sono pianificati, e su quali scuole, e in che tempi?".





