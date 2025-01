Invasione turisti, Rivisondoli dà lo stop ai bus 'abusivi'

I bus non autorizzati non potranno circolare in paese. Lo ha deciso il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, che ha adottato specifica ordinanza dopo l'invasione della scorsa domenica che ha paralizzato la strada statale 17. La stretta per i bus era stata decisa ieri in Prefettura con l'accesso a targhe alterne dei mezzi turisti e il rafforzamento dei controlli sui tempi di percorrenza.

Tuttavia il Comune altosangrino ha deciso di andare oltre e di adottare un provvedimento autonomo per frenare i bus turistici. Il sindaco Iarussi ha infatti ordinato "il divieto di sosta e transito agli autobus turistici, eccetto quelli autorizzati, su tutto il territorio Comunale". "Al di là di quanto deciso in Prefettura, noi andiamo per la nostra strada, ritenendo che il fenomeno debba essere limitato con misure precise"- afferma il primo cittadino.



