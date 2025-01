Fiom-Cgil, Andrea De Lutis nuovo segretario provinciale Pescara

L'Assemblea generale della Fiom-Cgil di Pescara ha eletto con 20 voti a favore e 1 astenuto Andrea De Lutis come nuovo segretario generale della struttura provinciale dei metalmeccanici della Cgil. De Lutis, teatino, classe '77, nel 1998 inizia a lavorare come operaio metalmeccanico in un'azienda che egli stesso contribuirà a sindacalizzare e della quale diventerà Rsu a 23 anni. Inizia così il suo percorso sindacale che lo porterà negli anni successivi a ricoprire incarichi da funzionario Fiom in distacco, fino all'elezione nella segreteria territoriale della Fiom-Cgil di Chieti nel 2018. Dal 2023 è anche componente eletto del Collegio ispettivo nazionale della Fiom.



