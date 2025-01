Tribunali minori, Marinelli 'destra voti emendamento Fina'

L'approvazione di una proroga in Parlamento a cui faccia seguito una "riforma definitiva della geografia giudiziaria".

E' la posizione del Partito democratico in Abruzzo in relazione alla salvaguardia dei tribunali di Vasto, Lanciano, in provincia di Chieti e Sulmona e Avezzano, in provincia dell'Aquila.

"La nostra posizione è chiara", spiega in una nota il segretario regionale Pd, Daniele Marinelli, in cui si rilancia un invito bipartisan a sostenere l'emendamento al Dl Milleproroghe in discussione in questi giorni in Senato, presentato da Michele Fina.

"Meno chiara e molto ambigua invece la posizione della destra - incalza - che non ha proposto alcuna norma al Decreto Milleproroghe per rinviare la chiusura degli uffici giudiziari e non ha espresso alcuna concreta posizione pubblica circa la volontà di farlo nel corso del dibattito parlamentare".

"Ai cittadini di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano ma anche agli operatori della giustizia di questi territori - prosegue Marinelli - assicuriamo tutto il nostro impegno affinché l'emendamento a prima firma del Senatore Fina sia approvato con la più ampia convergenza possibile. Se i parlamentari di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e della Lega dovessero tradire il proprio mandato territoriale bocciando l'emendamento che prolunga al 2027 l'apertura di tribunali e procure si assumerebbero una gravissima responsabilità dopo tanti anni di battaglie".

Di qui l'appello a tutti "perché questa resti una vertenza trasversale, senza faziosità politica ma a difesa dell'Abruzzo e degli abruzzesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA