Inno Nuova Pescara, selezionati quattro cantanti

Chiara, Michela, Valeria e Francesco: sono i ragazzi che hanno superato le audizioni e canteranno l'inno di Nuova Pescara. Simone Pavone, l'artista che ha scritto le musiche e le parole della canzone, intitolata 'Tre cuori, un'anima sola', ha curato in prima persona le audizioni ed è entusiasta della chimica attorno alla sua iniziativa, sostenuta sin dalla prima ora dall'Associazione Nuova Pescara.

"Abbiamo fatto un percorso molto bello. I miei complimenti ai ragazzi selezionati, fantastici, e anche a quelli, comunque di talento, che non ho potuto coinvolgere perché, purtroppo, alla fine una scelta andava fatta", ha detto Pavone.

La particolarità della canzone è che verrà interpretata da una voce per ognuna delle città oggetto della Fusione: Chiara Apostumo è Pescara; Michela Rapposelli è Montesilvano, Valeria Di Francesco rappresenta Spoltore e, infine, Francesco Binetti è il coro che amalgama il tutto.

Chiara Apostumo, voce blues soul, si è diplomata nel 2017 allo Scientifico 'Da Vinci' e ha già maturato diverse esperienze nel mondo artistico. Il suo singolo '7 di sera' è su tutte le piattaforme digitali. Michela Rapposelli, socia dell'Esn, associazioni studentesca, si è diplomata all'istituto 'Alessandrini' di Montesilvano e ha una Triennale in Beni culturali e Turismo.

Valeria Di Francesco è immersa nella realtà di Spoltore per via dell'attività commerciale dei genitori e ha una consolidata formazione nel canto e nelle discipline musicali. Francesco Binetti ha iniziato a suonare la chitarra quando era bambino.

Prima dei vent'anni, ha esplorato anche l'ambito Jazz, continuando a studiare e sperimentare. Ha all'attivo tre singoli: 'Verrai ricompensato', 'Leopardi' e 'Percorso'.

"L'Associazione Nuova Pescara ha accolto senza indugi e con entusiasmo il progetto di Simone Pavone", ha detto Cristian Odoardi, il vice presidente dell'associazione creata per supportare l'unione, in un solo comune, di Spoltore, Montesilvano e Pescara. "Sono nato e ho l'attività di famiglia a Montesilvano e per me 'Nuova Pescara' è la semplice quanto inevitabile riorganizzazione di un territorio omogeneo e che, per via della frammentazione, che fa comodo solo ai politici poco lungimiranti, non riesce ad esprimere le sue reali potenzialità".

Didascalie. Foto di gruppo: da sinistra Francesco Binetti, Simone Pavone, Chiara Apostumo e Michela Rapposelli; foto singola Valeria Di Francesco



