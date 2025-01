Delmastro, Tribunali minori abruzzesi verranno stabilizzati

"I tribunali minori abruzzesi possono confidare nel fatto che non verranno mai chiusi e anzi verranno stabilizzati. È un impegno del governo Meloni e così sarà. Lo abbiamo sempre detto e lo faremo". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, intervenuto questa mattina nel corso della cerimonia di giuramento di 174 nuovi agenti di polizia penitenziaria a Sulmona, assieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, alla vice presidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia e al candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi.

Il sottosegretario tiene vive le speranze per i tribunali, ma anche per il carcere peligno. "Il nuovo padiglione sarà aperto in condizioni di totale sicurezza"- ha rimarcato, dopo la diffida presentata dalle organizzazioni sindacali. Poi l'elenco delle assunzioni tra i baschi blu che andranno a dare sollievo alle carceri italiane e abruzzesi. "Da quando c'è il governo Meloni, sono stati immessi in servizio 1.479 nuovi agenti del 181/o corso, 249 del 182/o, 1.870 del 183/o e oggi giura il 184/o con 1.327 agenti. Abbiamo già firmato nuovi bandi per il reclutamento di nuovi agenti. Mai più carenza di polizia penitenziaria" conclude Delmastro.



