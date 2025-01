Parte il tour del quartetto d'archi Indaco, prima tappa a Napoli

Parte giovedì 30 gennaio al Teatro Sannazaro di Napoli il tour del Quartetto Indaco. In tutto sei concerti organizzati dal Comitato Nazionale Italiano Musica, Cidim, e inseriti all'interno di un fitto calendario che vede coinvolte diverse città: Catanzaro (venerdì 31 gennaio), Gioiosa Jonica (sabato 1° febbraio), Lamezia Terme (domenica 2 febbraio), Pescara (venerdì 7 febbraio) e infine Udine (sabato 8 febbraio).

Il Quartetto Indaco, oggi composto da Eleonora Matsuno e Ida Di Vita al violino, Jamiang Santi alla viola e Cosimo Carovani al violoncello, nasce nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole ed è considerato tra i più interessanti quartetti d'archi italiani della sua generazione. Nel 2023 ha vinto il primo premio del Concorso Internazionale di Musica di Osaka, un riconoscimento mai ottenuto da strumentisti italiani.

Particolarmente apprezzato dal pubblico e sempre molto ben recensito dalla critica, l'ensemble mette in risalto le proprie qualità artistiche in un vasto repertorio che va dal classico al contemporaneo. In questo tour suonerà le musiche di Franz Joseph Haydn, Antonín Leopold Dvořák e Johannes Brahms.

Il Quartetto è stato selezionato dall'Accademia Chigiana per prendere parte a Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, iniziativa istituita dal Cidim con l'Accademia Chigiana e con la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Inoltre, il tour che sta per iniziare fa parte anche del progetto Circolazione musicale in Italia, da anni promosso sempre dal Cidim con il contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

"Vivacità, freschezza e competenza: sono queste le qualità di un ensemble giovane ma già con una grande esperienza anche internazionale alle spalle. Di particolare interesse in questa tournée la presenza nel programma del Tema e variazioni in Si minore di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis musicista lituano di cui quest'anno si celebra il 150/o anniversario della nascita che ha permesso all'iniziativa di essere promossa dall'ambasciata della Repubblica Lituana in Italia. Questi concerti rappresentano l'anteprima del programma delle celebrazioni del compositore Čiurlionis, patrocinate dall'Unesco, che avranno luogo nella stagione 2025/26", spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.



