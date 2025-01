'Lanterna Magica', il cinema per la Giornata della Memoria

In occasione delle celebrazioni internazionali della Giornata della Memoria, l'Istituto cinematografico dell'Aquila 'La Lanterna Magica' Ets propone agli istituti scolastici un momento di riflessione per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Gli studenti della provincia dell'Aquila avranno la possibilità di vedere in streaming due film distinti per fasce d'età seguiti dall'intervento di Martina Orlando sul canale YouTube dell'Istituto.

Le scuole primarie (proposta rivolta ai bambini di quarta e quinta) e le scuole medie potranno vedere sulla piattaforma Dailymotion il film 'Il viaggio di Fanny' di Lola Doillon (Francia, 2016) ispirato alla storia vera di Fanny Ben-Ami che a 13 anni, insieme alle sue sorelle, viene lasciata dai genitori in una delle colonie francesi destinate a proteggere i minori dai rischi della Seconda Guerra Mondiale.

Costrette alla fuga, quando si intensificano e inaspriscono i rastrellamenti da parte dei nazisti. Questi bambini dovranno fare appello a tutta la loro forza interiore e al loro coraggio per affrontare pericoli e peripezie.

Alle scuole superiori è dedicato il film 'Kapò' di Gillo Pontecorvo (Italia, 1960), disponibile su YouTube. In un campo di concentramento, una giovanissima ebrea si schiera per paura dalla parte dei nemici e diventa guardiana delle proprie compagne di sventura. Le sue azioni sono guidate dall'istinto di sopravvivenza, ma un prigioniero russo giunto al campo dopo qualche tempo, la fa innamorare. La ragazza si sacrifica per permettere a lui e ad altri di fuggire.

L'iniziativa è stata promossa nelle sedi scolastiche della provincia dell'Aquila grazie alla collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo. Inoltre, la biblioteca 'Giovanni Tantillo' in via Niccolò Copernico (Nucleo industriale Bazzano - L'Aquila Est) propone una selezione di libri che raccontano la Shoah e le testimonianze di chi l'ha vissuta, per riflettere e mantenere vivo il ricordo. Info: Istitutocinematografico.org



