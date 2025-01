Grotte di Stiffe, sfiorati i 70mila accessi nel 2024

Oltre 69mila persone hanno scelto di visitare le Grotte di Stiffe nell'arco del 2024. Lo rende noto il direttivo dell'Atc, l'Azienda speciale territorio e cultura del Comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), che si è insediato nell'aprile 2022. L'area si attesta al quarto posto in Italia tra le grotte turistiche più visitate.

"Siamo arrivati a un passo dai 70mila accessi - evidenzia l'amministratore unico dell'azienda, Giovanni Cappelli - Si tratta di un trend in crescita, basti pensare che il primo anno il sito turistico aveva registrato 55mila visitatori: l'impegno e il lavoro costante, uniti alla professionalità e alle competenze di ogni componente il team, hanno permesso di raggiungere questi obiettivi straordinari. Colgo l'occasione per ringraziare chi ci ha dato fiducia, in primis il sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo. L'apoteosi per il nostro territorio sarebbe raggiungere le 100mila presenze annuali e questo è il nostro obiettivo".

Guardando ai prossimi mesi di questo 2025 appena iniziato, ci sono già prenotazioni per Pasqua e Pasquetta. L'Atc punta anche a coinvolgere le scuole del territorio. "I dati raccolti - prosegue Cappelli - raccontano di tre anni pieni di risultati tangibili, evidenti. Basta citarne uno: solo quest'anno le Grotte hanno portato 252mila euro nelle casse del Comune di San Demetrio ne' Vestini. Questo è il frutto di tutto il lavoro che c'è stato per promuovere e far crescere l'immagine del sito turistico".

"L'obiettivo dell'Atc non è promuovere soltanto le Grotte di Stiffe, ma l'intero territorio - afferma il direttore dell'Azienda Speciale, Victor Casulli - Un'azione che ci apprestiamo a portare avanti soprattutto negli appuntamenti fieristici che ci vedranno protagonisti, per attrarre turisti da tutta Italia".



