Comunali Sulmona, Tirabassi candidato sindaco centrodestra

E' Luca Tirabassi il candidato sindaco della coalizione di centrodestra e dei civici per le elezioni amministrative di Sulmona. La fumata bianca è arrivata nel tardo pomeriggio dopo un confronto serrato tra le forze politiche.

"Un professionista stimato e affermato in città, in prima linea per la difesa del Tribunale di Sulmona. Siamo certi che sia l'uomo giusto per traghettare la città di Sulmona fuori dall'isolazionismo di cui purtroppo è vittima. Molte le sfide che lo attendono, ma può contare su una filiera istituzionale solida per il rilancio della città"- affermano in una nota i coordinatori provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega , Noi Moderati, UDC e il gruppo civico "Sulmona al Centro".



