Chiusura del Cras di Pescara, se ne parla a Kimera su Rete8

La chiusura del Centro recupero animali selvatici (Cras) di Pescara, unica struttura del genere presente in Abruzzo, al centro della trasmissione Kimera che andrà in onda domani, alle 20:00, su Rete8. Ospite la delegata del Wwf regionale, Filomena Ricci, che ha parlato di "scelta intollerabile", in considerazione del fatto che se oggi un animale selvatico avesse bisogno di cure, è probabile che morirebbe fra atroci sofferenze.

La chiusura del Cras - istituito nel 1982 presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara - risale al novembre 2024 e ha suscitato grande preoccupazione tra ambientalisti, cittadini e associazioni locali. La struttura, infatti, ricordano in una nota i responsabili della trasmissione tv, rappresentava un punto di riferimento fondamentale per il recupero, la cura e la riabilitazione di fauna selvatica ferita o in difficoltà nella regione Abruzzo. La decisione è stata motivata da problematiche economiche e dalla mancanza di fondi necessari per la gestione e il mantenimento delle strutture.

Tuttavia, molti hanno criticato la chiusura, sottolineando l'importanza del Cras per la tutela della biodiversità e per la sensibilizzazione verso il rispetto della natura.

Diverse associazioni si sono mobilitate per cercare soluzioni alternative, come campagne di raccolta fondi o proposte di gestione condivisa. La chiusura lascia un "vuoto significativo nella rete di protezione ambientale", rendendo più difficile offrire assistenza agli animali selvatici della zona. La speranza è che si possa "trovare una soluzione per riaprire il centro o attivare nuove strutture simili nel futuro".

Nella trasmissione condotta da Raffaele Bisegna, oltre a Filomena Ricci, saranno ospiti Angelo Giuliani, referente scientifico Cras Marche, e la giornalista e autrice Veronica Ruggiero. Kimera sarà visibile sul canale 10 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale di Rete8.



