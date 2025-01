Calcio: Fabio Prosperi nuovo allenatore del Campobasso

Ieri l'annuncio, oggi la presentazione ufficiale: Fabio Prosperi è il nuovo allenatore del Campobasso, società che milita nel girone B della Lega Pro.

Sostituisce Piero Braglia esonerato al termine della partita interna contro il Gubbio terminata 1-1.

Il nuovo mister è stato presentato questa mattina dal presidente della società rossoblù, Matt Rizzetta, insieme al vicepresidente Nicola Cirrincione e al socio Antonio Pastò.

"Per me è un piacere e un onore essere l'allenatore del Campobasso - le parole di Prosperi - ma anche una responsabilità. Da oggi mi metterò al lavoro, quello che sta vivendo la squadra è un momento di grande difficoltà, ma non bisogna lavorare con l'ansia di tornare a vincere il prima possibile. Siamo pronti ad iniziare un nuovo percorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA