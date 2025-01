A14, chiusure notturne uscita stazione di Vasto nord

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Vasto nord per due notti.

Dalle 23:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 gennaio, chiusura in uscita per chi proviene da Pescara, in alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Val di Sangro.

Dalle 23:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 gennaio chiusura in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.



