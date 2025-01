In diecimila a sciare a Roccaraso, traffico sulla statale 17

Rallentamenti e disagi per il traffico sulla strada statale 17, in Abruzzo, nei pressi dei comprensori sciistici dell'Alto Sangro. Circa 220 bus, provenienti da Napoli e dintorni, hanno trasportato circa 10mila turisti nel comune di Roccaraso (L'Aquila) dove si trovano gli impianti dell'Aremogna. Lungo la statale si è quindi creata una fila di auto con rallentamenti anche nel centro urbano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L'Aquila), comandati dal capitano, Giuseppe Testa, per gestire la viabilità. Sono stati incrementati anche i controlli sulle piste dove, nell'ultimo mese, sono stati effettuati 180 interventi di soccorso da parte dei carabinieri sciatori. Gli ultimi due questa mattina.

Due sciatori infatti, dopo aver riportato alcune fratture per cadute accidentali sulle piste dell'Aremogna, sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.

Stabili, ma ancora gravi, le condizioni della 26enne romana precipitata ieri in una scarpata dopo la caduta sulle piste. La giovane è ricoverata in prognosi riservata nel presidio ospedaliero aquilano



Riproduzione riservata © Copyright ANSA