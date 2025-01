Dopo una giornata sugli sci, in coda per lasciare Roccaraso

Traffico in tilt per il controesodo dalle piste da sci del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, preso d'assalto oggi da circa 20 mila persone, in gran parte arrivate dalla Campania. File chilometriche di auto e automobilisti in strada, in un deflusso che si è reso particolarmente difficile. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L'Aquila). Il sindaco di Roccaraso (L'Aquila), Francesco Di Donato, con apposita ordinanza ha stabilito il divieto di sosta per i bus in viale Napoli, dove si trova una piazzola di sosta a pochi metri dalle piste da sci, cosa che ha aggravato la gestione dei mezzi pesanti sulla statale 17.



