I magistrati abruzzesi, nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto dell'Abruzzo che si sta svolgendo all'Aquila, alzandosi in piedi con in mano la Costituzione, hanno protestato lasciando gli scranni in cui erano seduti ad inizio evento. I magistrati, una trentina, sono rimasti in aula. La forma di protesta è stata attuata prima dell'intervento del rappresentante del ministero della Giustizia Vittorio Corasiniti.



