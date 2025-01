Tafferugli costano a Ortona squalifica campo e Daspo a tifoso

Sono costati cari i tafferugli accaduti lo scorso 12 gennaio nel palasport di Ortona (Chieti) al termine del match di A3 maschile fra la Sieco Service Impavida Ortona e il sestetto siciliano dell'Avimecc Modica, terminato per 3-1 in favore degli isolani. Dopo la squalifica di un turno del campo, nelle ultime ore è arrivato anche il Daspo emanato dal questore di Chieti per un tifoso ortonese che aveva lanciato sul parquet un seggiolino. Evento raro nella pallavolo nazionale. La Sieco Service Akea Ortona lo scorso 19 gennaio ha scontato la giornata di squalifica del proprio palazzetto migrando a più di 300 Km verso sud, e precisamente a Castellana Grotte per incontrare Lagonegro. Una serata che ha visto trionfare gli ospiti per tre set a zero lasciando Ortona a bocca asciutta.

La società ortonese nell'immediatezza dei fatti aveva stigmatizzato l'accaduto con una nota. "La Sieco Service Impavida Ortona è mortificata per gli avvenimenti occorsi nel post-gara e si dissocia da quanto accaduto. Desideriamo, in quanto squadra ospitante, porgere le nostre più sincere scuse alla Società della Avimecc Modica per il comportamento scorretto e antisportivo di alcuni spettatori". Era da tempo che non si verificava nei palasport abruzzesi un fatto del genere.

D'altronde la tifoseria ortonese, calda e appassionata, ha avuto negli anni sempre un comportamento sportivo. La Sieco Service Ortona, insieme all'Abba Pineto (attualmente in A2), rappresenta da anni a livello nazionale la pallavolo abruzzese.

Retrocessa la scorsa stagione in A3, la formazione ortonese vanta diverse stagioni. Nella formazione ortonese milita Leonel Marshall, 45enne cubano. Nato all'Avana, Leonel Marshall Jr con la sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2000 ha fatto parlare di sé per essere stato a 20 anni il componente più giovane della nazionale cubana di pallavolo. Dopo i primi anni a Cuba, Marshall nel 1998 approda in Italia con Livorno in Serie A2. Poi le esperienze in A1 a Piacenza, poi in Turchia, a Pechino in Cina, poi ancora a Piacenza dal 2016 al 2018, prima di altre esperienze internazionali e l'arrivo a Ortona.

Ortona nel prossimo turno giocherà (26 gennaio) sul campo del Castellana Grotte, ma questa volta da squadra ospite. Il 2 febbraio tornerà a giocare dopo la squalifica nel proprio palasport contro Lecce. La gara di andata in Salento fu sospesa per il malore di uno spettatore al terzo set sul punteggio di 17-22, con gli ospiti in vantaggio di due set (18-25; 19-25). La Fipav ha deciso per la ripetizione del match con Ortona che ha però inoltrato ricorso.



