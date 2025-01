Ritrovati in fiera a Parma due dipinti rubati a Forlì nel 2018

Sono stati recuperati a Parma due dipinti rubati nel 2018 a Forlì, realizzati ad acquerello da Vittorio Giunti, artista e ceramista attivo nella prima metà del Novecento, e raffiguranti scene di battaglie di cavalieri. A individuarli sono stati i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (Tpc) dell'Aquila in occasione dell'evento 'Mercante in fiera' che richiama a Parma espositori da tutta Italia per la compravendita di oggetti vintage e di possibile interesse culturale.

I militari hanno fotografato oggetti e beni presenti nello stand di un espositore proveniente dalla provincia di Teramo e tra questi anche i due dipinti. Le immagini sono state successivamente confrontate con quelle contenute nella 'Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti', il più grande database di opere d'arte rubate al mondo gestito dal comando Tpc. Si è così appurato che gli acquerelli erano stati rubati nel 2018 in un'abitazione in provincia di Forlì-Cesena il cui proprietario aveva sporto denuncia in questura.

Le indagini hanno permesso di tracciare le fasi con cui i dipinti sono giunti in provincia di Teramo presso il rivenditore, indagato per il reato di ricettazione. Grazie al dettagliato quadro probatorio fornito dai militari dello speciale comparto dell'Arma, l'autorità giudiziaria teramana ha potuto emettere un provvedimento di dissequestro e restituzione al legittimo proprietario. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.





