Piano Tpl per area metropolitana Pescara, aumento corse e linee

La rete dei servizi di trasporto pubblico locale di Pescara, Montesilvano e dell'area metropolitana sarà riorganizzata: lo prevede il Piano messo a punto dalla Tua che dovrà essere validato dal Comune e dalla Regione.

I contenuti del Piano, inviati al Comitato Tpl, sono stati illustrati alla stampa dai sindaci di Pescara e Montesilvano Carlo Masci e Ottavio De Martinis, con l'assessore comunale alla Mobilità di Pescara Adelchi Sulpizio, e dalla Tua, rappresentata dal presidente Gabriele De Angelis e dal direttore Maximilian Di Pasquale, insieme al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Per Masci si tratta di "un momento storico" perché in questa riorganizzazione "è stato inserito l'utilizzo dell'ex tracciato ferroviario come percorso dedicato per i mezzi pubblici elettrici, in attesa che il ministero autorizzi il passaggio della filovia". Le conseguenze saranno notevoli "perché aumenteranno le corse del trasporto pubblico locale e i chilometri percorsi (+ 135mila), ma questo avverrà con l'introduzione di bus elettrici, per cui ci sarà un impatto minore in termini di traffico e di smog. L'avvio del collegamento tra Montesilvano e Pescara sull'ex tracciato ferroviario viene messo in campo dopo che per trent'anni ci hanno provato tutte le amministrazioni che si sono succedute.

Chi si sposta oggi con i mezzi privati da Montesilvano a Pescara, cercando parcheggio una volta arrivato a destinazione, potrà prendere un mezzo che passa costantemente da mattina a sera ogni 10 minuti con 24 fermate".

"Una grande giornata" anche per De Martinis perché "si concretizza il lavoro di questi anni" su un progetto "che ci vede favorevoli e che parte da molto lontano. Questo Piano andrà a ridurre lo smog e i tempi di percorrenza tra Montesilvano e Pescara e decongestionerà il traffico, non solo quello locale, ma anche quello che arriva da nord. Con l'istituzione del capolinea a Montesilvano tutti coloro che arriveranno da noi, parcheggeranno, prenderanno il mezzo elettrico e arriveranno a Pescara". Certo, essendo l'inizio di un nuovo percorso, e considerando che "ogni cambiamento può rivelarsi traumatico, qualcuno potrebbe avere da ridire" ma non bisogna dimenticare, ha detto il sindaco di Montesilvano rivolgendosi a chi chiama l'ex tracciato ferroviario "strada parco", che "abbiamo una strada parco naturale ed è il lungomare, e poi c'è anche la pineta che va resa sempre più accessibile".

"Entriamo nella civiltà con 20 anni di ritardo", ha commentato Sospiri parlando di "una giornata di grande festa" perché "dotiamo l'area metropolitana di un sistema di trasporto pubblico di massa su sede dedicata a zero emissioni sonore e in atmosfera. Non si deve più uscire in auto e impazzire per cercare parcheggio", ha fatto notare ringraziando "chi si è dato da fare" e ha rivolto il pensiero in particolare "alla memoria di Carlo Pace, Nino Sospiri e a Glauco Torlontano, mentre a Marco Marsilio va dato atto che ci ha fatto recuperare tutto il tempo perso nei 20 anni precedenti".

"Abbiamo completato la nostra attività", ha fatto presente De Angelis parlando della filovia, "e stiamo solo aspettando i test che dovrà fare Ansfisa per darci lo start definitivo. Dei 135mila km annui in più, la maggior parte saranno sviluppati su bus elettrici" e quindi la trasformazione avverrà in chiave ecologica. Se qualcosa dovrà essere "aggiustata, l'aggiusteremo in corsa", nel momento in cui si partirà.

Ha parlato di "rivoluzione dei trasporti" anche Sulpizio con i benefici che deriveranno "dai 135 000 km di corse in full electric in più e 300 mila km in meno di percorrenza dei mezzi a gasolio perché saranno effettuati con mezzi elettrici, con una riduzione delle emissioni di circa mille tonnellate di Co2 l'anno. I vantaggi per il Comune saranno diversi a partire dal fatto che le corse estive per il mare e l'Airlink per l'aeroporto diventeranno strutturali. Per il trasporto urbano ci saranno molte integrazioni e tante modifiche sulle linee mentre i bus che arriveranno da Giulianova, Atri e Città Sant'Angelo avranno come hub Montesilvano".

Per quanto riguarda l'ex tracciato della ferrovia, che accoglierà i bus elettrici in attesa della filovia, Di Pasquale ha ricordato che "i lavori sul tracciato sono stati ultimati e la Tua ha inoltrato alle autorità competenti la richiesta di immissione in servizio, cioè l'autorizzazione a svolgere il servizio. Tanti i benefici del nuovo Piano Tpl perché con l'aumento della percorrenza si migliora il servizio con più corse e maggiore copertura del territorio. Con l'aumento delle percorrenze con mezzi elettrici e in area riservata ei abbattono le emissioni inquinanti per la tutela della salute dei cittadini e si migliorano i tempi di percorrenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA