Carcere Sulmona, pronto nuovo padiglione

Arrivano gli arredi per il nuovo padiglione nel carcere di massima sicurezza. Dopo la conclusione degli interventi e le operazioni di collaudo, si sta accelerando per attivare il padiglione che consentire di incrementare la popolazione carceraria da 450 a 659 unità.

La nuova struttura entrerà in funzione a marzo. Ciò nonostante le richieste delle organizzazioni sindacali che sollecitano l'invio di nuovo personale. Al momento è previsto l'arrivo di 27 nuovi agenti. Non è escluso tuttavia che il nuovo padiglione servirà nella prima fase per avviare i lavori sulla vecchia struttura, che presenta numerose criticità, rilevate anche dal nuovo garante dei detenuti, Monia Scalera.



