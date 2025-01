Molteni,tolleranza zero contro baby gang e criminalità giovanile

"Per contrastare le baby gang e la criminalità giovanile è giusto mettere in campo strumenti quali il rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, difendendo i presidi di legalità e sicurezza, ma anche misure di prevenzione come Daspo, zone rosse e azioni per alzare il livello di sicurezza sui territori da parte di prefetture e questure. Poi la sussidiarietà, rafforzando le reti sociali territoriali e gli enti locali per togliere i ragazzi dalla strada. Serve tolleranza zero perché bisogna evitare allarme sociale". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni a Pescara, a margine di un convegno organizzato da Fsp Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune e dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, dal titolo "Gang giovanili e sicurezza urbana".

L'incontro, introdotto da Walter Massimiliani, dirigente sindacale Fsp Polizia e collaboratore del Dipartimento di Sociologia e Criminologia dell'Università degli Studi "G.

D'Annunzio", vede anche partecipazione del questore di Pescara, Carlo Solimene, di Antonello Canzano, docente all'Università degli Studi "G. D'Annunzio", e del segretario generale Fsp Polizia, Valter Mazzetti.



