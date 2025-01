L'artista bielorussa Vlada Shamova in concerto a Fontecchio

Un concerto dell'artista bielorussa Vlada Shamova, in programma domani, venerdì 24 gennaio (ore 17), aprirà il weekend conclusivo dell'allestimento 'Individuo plurale', la mostra collettiva promossa per affiancare la riapertura di palazzo Galli, nel cuore di Fontecchio (L'Aquila).

La 34enne si esibirà come voce solista in una scaletta che omaggia la tradizione internazionale, così come alcuni brani del repertorio cantautorale italiano.

Shamova è un'artista versatile con quasi 20 anni di esperienza alle spalle in giro per l'Europa. Il suo lavoro spazia tra acquerelli delicati e disegni, murales, graphic design. Ha anche insegnato arte. Le sue opere riflettono una passione autentica per il colore, la forma e la narrazione visiva.

Sabato, alle 18, ci sarà il concerto del flauto tradizionale giapponese di Fabrizio Valente, sempre nel palazzo restaurato e restituito alla città alla fine del 2024. 'Individuo Plurale', a cura di Valeria Pica, ha visto il lavoro degli artisti Setareh Goodarzi, Nicolò Guarraci, Marco Rodomonti, Francesca Racano, Erick Cuevas, Debora Panaccione, Massimo Piunti. In parallelo, da un'altra parte del palazzo ha esposto lavori l'americano Todd Thomas Brown.

Domenica, invece, è prevista una giornata piena di attività per aprire il tesseramento 2025 all'associazione La Kap.

L'iniziativa è in programma dalle 9.30 alle 21, nella sede, in via dell'Aquila 13, nella palestra della scuola di Fontecchio, e nel percorso ad anello che raggiunge Porta da Piedi.

Un'organizzazione condotta in collaborazione con numerosi partner locali, artisti e istituzioni. Oltre all'inizio delle attività 2025, l'iniziativa mira a consolidare collaborazioni già esistenti e crearne di nuove.



