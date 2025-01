Inaugurati nuovi laboratori all'Istituto Alberghiero Roccaraso

Taglio del nastro questa mattina per i nuovi laboratori professionali dell'Istituto Alberghiero "Edmondo De Panfilis" di Roccaraso (L'Aquila).

L'intervento per la realizzazione dei laboratori, per complessivi 280 mila euro, comprende strumentazioni tecnologicamente avanzate e cucine professionali, oltre al rifacimento dell'impianto aeraulico. A questa somma vanno poi aggiunti i fondi previsti all'interno del Programma operativo nazionale (Pon) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, circa 200 mila euro, per attrezzature innovative e green per la ristorazione.

"I nuovi laboratori sono un investimento importante per la formazione delle future professionalità nel settore turistico-alberghiero - ha spiegato il presidente Caruso - Sono convinto che attrezzature moderne e spazi specializzati siano parte integrante della creazione delle competenze delle nuove generazioni, che potranno contare su un know-how che li aiuterà nell'inserimento immediato nel mondo del lavoro". Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerosi esponenti istituzionali, tra cui il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, la dirigente scolastica dell'Istituto, Cinzia D'Altorio, e l'assessore al Comune di Castel di Sangro (L'Aquila) Raffaella Dell'Erede.

"L'inaugurazione di questi nuovi spazi - ha concluso il presidente della Provincia dell'Aquila - è il risultato di un impegno costante e di una collaborazione importante tra istituzioni e scuola, che mira a migliorare le opportunità educative e professionali dei nostri studenti



