Al MAXXI L'Aquila la performance 'Intrecci di cura'

Memoria, comunità, cura, reciprocità, femminile: questi i contenuti del primo appuntamento del 2025 di Glocal Arts.

Si tratta di un ciclo di incontri del MAXXI L'Aquila, in collaborazione con la Associazione Harp e dedicati al mondo artistico abruzzese, alla scoperta di esperienze e linguaggi sempre più plurali.

Sabato 25 gennaio dalle 18 il museo ospiterà nella Sala della Voliera di palazzo Ardinghelli, 'Intrecci di cura', una performance di social grooming e ascolto attivo, a seguire il talk, moderato da Valeria Pica, 'L'arte partecipata attraverso la natura e la riscoperta dei gesti di cura'.

Attesi gli interventi di Simona Caramia curatrice e vice direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e l'artista Luana Perilli che raccontano 'Cantalamissa' e 'Alcina', due progetti artistici realizzati in Abruzzo tra il 2023 e il 2024.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

La performance 'Intrecci di cura' vedrà protagoniste donne che hanno risposto nei giorni scorsi a una call del museo e che attiveranno un rituale che cementa le relazioni, attenua i conflitti, riduce lo stress e genera un'igiene mentale e fisica condivisa.

Una performance come scambio di esperienze personali e retaggi culturali, che anticipa il tema della memoria e dello scambio di narrazioni che sarà poi al centro del talk a seguire.

'Intrecci di cura' sarà anche la conclusione di 'Alcina', progetto dell'artista Luana Perilli, vincitore della prima edizione del premio 'Tomorrows UniCredit Residency'.

Attraverso workshop e incontri con le comunità, curati da Simona Caramia e Valeria Pica, Perilli ha rintracciato rapporti tra dialetti, comunità e narrazioni condivise nei popoli dell'Appennino a partire da una particolare farfalla presente in tutte le aree osservate.

Gli appuntamenti di Glocal Arts continueranno con cadenza mensile. Interverranno fra gli altri gli artisti Sebastian Alvarez, Francisco Navarrete Sitja e Simone Camerlengo, il giornalista Filippo Tronca, il curatore Simone Marsibilio.





