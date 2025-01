Uil Abruzzo, su contratto sanità pubblica risorse insufficienti

"Non abbiamo firmato la pre-intesa per il rinnovo del Ccnl Sanità Pubblica 2022-2024 con piena consapevolezza e convinzione poiché le risorse stanziate sono del tutto insufficienti per recuperare il potere d'acquisto eroso negli anni. A fronte di un'inflazione che sfiora il 17% netto, l'aumento complessivo proposto si ferma a un irrisorio 6% lordo". Lo afferma il segretario generale Uil Fpl Abruzzo, Antonio Alfiero Di Giammartino, sottolineando che "sottoscrivere un contratto al ribasso, con risorse inadeguate, indennità bloccate e carenza di fondi per il salario accessorio, significa tradire il mandato di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori".

"L'incremento salariale promesso di 172 euro lordi mensili - sottolinea - si tradurrà, di fatto, in soli 50 euro netti in busta paga: un risultato inadeguato rispetto alla mole di lavoro e alle responsabilità che gravano sulle lavoratrici e i lavoratori del comparto. Le indennità, ferme da oltre 20 anni, sono indegne: 1,80 euro lordi all'ora per la pronta disponibilità, 2,55 euro lordi per il turno festivo e così via.

I lavoratori sono costretti a ricorrere in modo eccessivo a straordinari e prestazioni aggiuntive per ottenere un salario dignitoso, spesso superando i limiti normativi e mettendo a rischio la loro salute e sicurezza".

"Non vi sono reali misure per valorizzare professionalmente ed economicamente il personale. Questo contratto - aggiunge - rischia di aumentare i carichi di lavoro, favorire la fuga di personale, allungare le liste d'attesa e peggiorare i servizi per i cittadini. A chi vende fumo su presunti diritti e aumenti negati, rispondiamo con fermezza che un sindacato serio ha il dovere di difendere il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, la loro professionalità e le loro alte competenze che si riverberano in un servizio sanitario all'altezza della situazione come servizio di qualità per le cittadine e i cittadini".

La Uil Fpl Abruzzo lancia infine un appello al Governo: "Si mettano in campo risorse adeguate per garantire contratti dignitosi e si lavori per superare le criticità emerse nella trattativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA