Truffano anziana con falso incidente,arrestati a posto di blocco

"Signora suo figlio ha avuto un incidente, per evitare l'arresto deve pagare una cauzione". La tecnica è sempre la stessa, ma gli autori della truffa, questa volta due giovani campani di 19 e 22 anni, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L'Aquila), comandati dal capitano Giuseppe Testa. I due hanno truffato una signora di 84 anni di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) alla quale, al telefono, spacciandosi per avvocati, avevano chiesto ottomila euro.

Quando i due giovani si sono presentati a casa, la donna ha consegnato loro circa 1500 euro in contanti più alcuni monili in oro. Durante la fuga, però, i due si sono imbattuti in un posto di blocco dei Carabinieri sulla statale 17 a Castel di Sangro (L'Aquila); i militari, ai quali sono apparsi nervosi, li hanno sottoposti a perquisizione, trovando nell'auto, oltre ai contanti e ai gioielli appena sottratti alla signora, anche altri monili tra i quali una fede nuziale rubata lo scorso dicembre a un'anziana di Pescasseroli (L'Aquila).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA