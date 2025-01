Salute: a Teramo il primo intervento in Abruzzo di G-Poem

Eseguito, nella Uoc di Gastroenterologia dell'ospedale di Teramo, diretta da Carmelo Barbera, il primo intervento in Abruzzo di G-Poem (Gastric peroral endoscopic miotomy), ovvero una miotomia endoscopica del muscolo pilorico, su una paziente teramana affetta da gastroparesi diabetica.

Questa patologia debilitante, causata dalla neuropatia indotta dal diabete, rende lo stomaco praticamente immobile, con un conseguente ristagno prolungato del bolo alimentare. Questa patologia, piuttosto comune nei diabetici scompensati di lunga durata, causa sintomi gravi fra cui vomito e nausea forte e continua.

La procedura, effettuata con tecniche all'avanguardia, ha permesso alla paziente di essere dimessa dopo soli due giorni. A due settimane dall'intervento, il controllo ha evidenziato un netto miglioramento della pressione del canale pilorico, misurata grazie all'Endoflip, un innovativo macchinario che misura la pressione endocavitaria degli organi addominali (esofago e stomaco). Questo miglioramento è stato accompagnato da una significativa riduzione dei sintomi precedentemente lamentati dalla paziente, E.D. 64enne di Teramo.

"Un risultato che rappresenta un importante traguardo per la nostra Asl, e non solo - dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia - tantopiù che si traduce in una speranza concreta di miglioramento delle condizioni di vita per i pazienti affetti da questa complessa condizione".



