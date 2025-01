Cerimonia in Municipio per i diciottenni di Miglianico

Hanno da poco compiuto i 18 anni e il Comune ha voluto organizzare un evento pubblico per sancire il loro ingresso ufficiale nella cittadinanza attiva. E così la sala consiliare del Municipio di Miglianico (Chieti) è stata la cornice della cerimonia del Battesimo Civico per 44 giovani, presenti il sindaco Fabio Adezio, il vicesindaco Antonio Palombaro, l'assessore Valentina De Marco e il consigliere comunale Nicola Perfetti. E' stato proprio il primo cittadino ad aprire l'evento con un intervento appassionato sull'importanza della Costituzione Italiana, sottolineando come i suoi principi e valori siano ancora la guida essenziale per una società democratica e giusta.

Un vivace dibattito è stato poi animato dall'Associazione GiovaMi, un confronto su difficoltà e opportunità legate alla partecipazione attiva nella vita comunitaria, con l'accento sull'importanza di coinvolgere sempre più giovani nelle iniziative collettive. Momento di grande emozione quello dedicato alla Capsula del Tempo nella quale ogni partecipante ha deposto un messaggio o un oggetto simbolico destinato ai giovani di domani. A ognuno dei 44 diciottenni è stata poi consegnata una copia della Costituzione Italiana. Infine, una targa è stata posizionata accanto a un albero piantato per l'occasione, simbolo della crescita e del radicamento dei giovani nella comunità di Miglianico.

Questi i nomi dei neo diciottenni: Benedetto Ferrara, Viola Cicchitti, Klea Duro, Luca Scioli, Mirko Bravo, Luca Di Tizio, Ludovica De Marco, Camilla Cavallo, Elena Sulpizio, Alice Caramanico, Francesca Amicone, Lorenzo D'Aurora, Domenico Cannone, Caterina Adezio, Emanuela Anzellotti, Florin Francesco Asan, Christian Biasone, Piero Biasone, Luca Cassetta, Viola Laura Cicchitti, Michele D'Agruma, Giorgia D'Aversa, Edoardo D'Ercole, Filippo Maria Di Federico, Tommaso Junior Di Mascio, Sofia Di Tizio, Gregory Rocco Dudasi, Klea Budo, Giada Grieco, Helena Klos, Andrei Oliver Lupu, Angelo Miccoli, Alice Montanaro, Stefano Neglia, Solange Sara Nunez Barthelmey, Benedetta Pia Orsini, Daniele Paolucci, Ilaria Previtera, Sara Rimano, Cesare Santalucia, Loris Shtembari, Filippo Torelli, Lorenzo Gennaro Troiano, Francesca Zulli.



