Branchesi (Gssi) nel comitato Eso per Expanding Horizons

Marica Branchesi, professoressa ordinaria di Astrofisica al Gran Sasso Science Institute (Gssi), è stata nominata membro del Senior Science Committee per il programma 'Expanding Horizons' dall'Osservatorio Europeo Australe (Eso, dall'inglese 'European Southern Observatory').

Lo rende noto una comunicazione del Gssi. Il comitato avrà il compito di individuare la prossima struttura che, dopo il completamento dell'Extremely Large Telescope (Elt) dell'Eso, contribuirà a progredire la comprensione dell'Universo, promuovendo al contempo la collaborazione internazionale. L'Elt è un grande telescopio ottico di prossima generazione, progettato con con un diametro dello specchio primario di 39 metri. La prima luce è prevista fra 2-3 anni.

"È un grande onore e una responsabilità significativa far parte di questo comitato - afferma la professoressa Branchesi - Sono molto felice di contribuire al processo di coinvolgimento della comunità per identificare il prossimo strumento che, grazie a significativi progressi tecnologici, svelerà i misteri dell'Universo". Insieme a Marica Branchesi, altri quattro scienziati italiani - Angela Adamo, Paola Caselli, Marcella Marconi e Nanda Rea - faranno parte del comitato, composto complessivamente da undici membri.



