Smart tunnel L'Aquila: Conalpa al Comune 'tutelare gli alberi'

Monitoraggio e attenzione al patrimonio arboreo nelle zone dove verranno realizzati nuovi sottoservizi all'Aquila. L'invito, nell'ottica di prevenire cedimenti e cadute alberi, arriva dal Coordinamento nazionale alberi e paesaggio (Conalpa) in una lettera aperta al Comune dell'Aquila in vista dell'avvio dei lavori per sottoservizi e "smart tunnel" su viale Duca degli Abruzzi e via XX Settembre.

"Cedimenti e caduta alberi - ricorda la presidente del Conalpa L'Aquila Katia Romano - possono provocare danni enormi, sia in termini economici che umani. La cura sistematica delle alberature consente la convivenza in sicurezza, permettendo lo sviluppo di corridoi verdi efficienti a tutela della qualità di vita dei cittadini. Tutto questo può essere perseguito con un sistema di controllo e prevenzione basato su accorgimenti tecnici universalmente riconosciuti".

"La cura delle alberature parte dall'apparato radicale - sottolinea Paolo Fasciani del Comitato scientifico regionale del Conalpa - Esistono soluzioni tecniche che permettono un'adeguata crescita di radici e alberi sani senza il rischio di sollevamenti del suolo. Tra queste rientra l'utilizzo di substrati ingegnerizzati, ma anche l'impiego di sistemi a casseri e solette in calcestruzzo per il rifacimento di marciapiedi alberati".



