Sanità, negli ospedali molisani arrivano 5 nuovi medici

Cinque medici specializzati in Anestesia e Rianimazione, tre in attività e due in pensione, vanno a rinforzare gli organici ospedalieri molisani. Sono i camici bianchi che hanno risposto all'avviso emanato dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) finalizzato al conferimento di sette incarichi libero-professionali. I loro contratti hanno durata semestrale e cesseranno il prossimo 30 giugno. Tra le discipline mediche di cui la sanità pubblica molisana necessita maggiormente ci sono proprio i medici anestesisti e rianimatori.



