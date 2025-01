Ipsia Marino, iniziati rilievi per abbattimento e ricostruzione

Iniziati i rilievi tecnici all'Ipsia Marino di Teramo. Lo rende noto l'Amministrazione provinciale. La scuola, chiusa dal 2017 per un indice di vulnerabilità inferiore allo 0,2, verrà abbattuta e ricostruita e sarà messa in collegamento con il contiguo ITI Alessandrini-Marino. Questa l'idea progettuale finanziata dal Commissario di Governo per la ricostruzione per un importo di 10 milioni e 725 mila euro comprensivo della progettazione.

La fase dei rilievi è propedeutica alla progettazione la cui gara è stata aggiudicata da Invitalia a un raggruppamento di studi professionali (Rina Consulting, Corvino-Multari; Dfp Engineering; Arethusa srl), mentre la ricostruzione del nuovo Istituto è stato aggiudicato alla Matarrese Spa di Bari.

Intanto l'Istituto si sta organizzando per catalogare e spostare il vasto archivio amministrativo ( la scuola nasce nel 1959) così come il patrimonio mobiliare composto da elementi di pregio e da attrezzature tecniche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA