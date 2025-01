Giornata della memoria: due iniziative all'Aquila

E' in programma martedì 28 gennaio, a partire dalle ore 10 all'Auditorium del Parco, la cerimonia di premiazione del concorso 'Il Viaggio della Memoria', istituito dal Comune dell'Aquila e rivolto agli studenti delle scuole superiori cittadine.

La classe che risulterà vincitrice conseguirà un viaggio nei luoghi della Shoah. Nel corso dell'iniziativa, promosso nell'ambito del XXXIII Premio Nazionale 'Paolo Borsellino' - a cui parteciperanno il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il prefetto Renato Cortese, direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - saranno gli stessi alunni a presentare e illustrare i progetti candidati per la vittoria finale.

Si tratta di: 'Die macht macht von uns idioten' dell'Istituto Domenico Cotugno - Opera d'arte; 'La pietra di inciampo in memoria di Giulio della Pergola' dell'Istituto Domenico Cotugno - Progetto di ricerca; 'Anna Frank - Il blog interattivo' dell'Istituto Andrea Bafile - Blog interattivo dedicato ad Anna Frank; 'Il viaggio della memoria' dell'Istituto Amedeo d'Aosta - Docufilm. I lavori sono stati selezionati dalla giuria composta dalla dirigente scolastica Antonella Conio e dai professori Walter Cavalieri e Carlo Fonzi.

Il Comune dell'Aquila, inoltre, ha garantito patrocinio e sostegno all'iniziativa organizzata dall'Istituto abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea (Iasric), che si terrà il 27 gennaio, all'Emiciclo a partire dalle ore 10.

Il programma dell'incontro prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi tema 'La memoria della Shoah: l'impegno dello Iasric', a cura del presidente dello Iasric Carlo Fonzi, 'Auschwitz e il sistema concentrazionario nazionalsocialista', a cura di Costantino Di Sante dell'Università del Molise, e 'Dai campi di concentramento fascisti in Abruzzo ad Auschwitz', a cura di Giuseppe Lorentini dell'Università del Molise.



